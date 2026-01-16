Дрэймонд Грин поддержал и похвалил Джонатана Кумингу: «Он справляется со всем этим лучше, чем справился бы я»

Грин поддержал Кумингу: Он справляется со всем этим лучше, чем справился бы я.

Ранее ESPN сообщил, что форвард «Голден Стэйт » Джонатан Куминга официально запросил обмен из клуба, как только это стало возможно по условиям его контракта. Баскетболист был выведен из ротации и не принимал участия в последних 14 играх.

Ветеран команды Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию, поддержав молодого товарища.

«Он справляется с этим лучше, чем, возможно, справился бы я. То, как он ведет себя в этой ситуации, будучи 23-летним, вызывает у меня уважение, потому что он остается вовлеченным, работает каждый день, его отношение не меняется. Он приходит с улыбкой на лице, общается на скамейке запасных – даже, пожалуй, слишком много, и это комплимент.

То, как он отреагировал и отвечает на это, поможет ему не только на протяжении всей его баскетбольной карьеры, но и в жизни в целом. Он остается готовым. Он один из лучших молодых парней, с которыми я был рядом», – сказал Грин.