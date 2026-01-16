Дрэймонд Грин поддержал и похвалил Джонатана Кумингу: «Он справляется со всем этим лучше, чем справился бы я»
Ранее ESPN сообщил, что форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга официально запросил обмен из клуба, как только это стало возможно по условиям его контракта. Баскетболист был выведен из ротации и не принимал участия в последних 14 играх.
Ветеран команды Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию, поддержав молодого товарища.
«Он справляется с этим лучше, чем, возможно, справился бы я. То, как он ведет себя в этой ситуации, будучи 23-летним, вызывает у меня уважение, потому что он остается вовлеченным, работает каждый день, его отношение не меняется. Он приходит с улыбкой на лице, общается на скамейке запасных – даже, пожалуй, слишком много, и это комплимент.
То, как он отреагировал и отвечает на это, поможет ему не только на протяжении всей его баскетбольной карьеры, но и в жизни в целом. Он остается готовым. Он один из лучших молодых парней, с которыми я был рядом», – сказал Грин.