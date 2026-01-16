Судьи пропустили явное нарушение правила зоны со стороны «Оклахомы»

«Тандер» не получили наказание за нарушение правила.

При разнице «+14» за 4,5 минуты до конца четвертой четверти матча против «Хьюстона » защитник «Тандер» Эджей Митчелл нарушил правило зоны, вернувшись с мячом на свою половину после перехода через центральную линию. Фол остался без внимания со стороны судей, игра продолжилась и «Оклахома» набрала 2 очка.

Главный тренер «Рокетс» Име Удока взял тайм-аут и решил выяснить у арбитров, почему они не зафиксировали нарушение, что вылилось для него в техническое замечание.

Встреча закончилась разгромной победой «Тандер» – 111:91.