Кэм Уитмор выбыл до конца сезона из-за тромбоза глубоких вен

Уитмор не поможет «Уизардс» в текущем сезоне из-за тромбоза.

«Вашингтон » объявил, что форвард Кэм Уитмор пропустит остаток сезона, восстанавливаясь после ранее диагностированного тромбоз глубоких вен (ТГВ). 21-летний баскетболист не играет с начала декабря, после того как дополнительное обследование показало, что боль в его правом плече была вызвана тромбом.

В прошлом сезоне из-за подобного диагноза Дэмиан Лиллард были вынужден пропускать матчи, а Виктор Вембаньяма досрочно завершил сезон.

ТГВ может вызывать образование тромбов в венах рук или ног, и его может быть сложно обнаружить, так как симптомы не слишком отличаются от общей мышечной боли. Однако их обнаружение и лечение крайне важно, поскольку тромб потенциально может переместиться в легкие и вызвать тромбоэмболию легочной артерии, которая опасна для жизни.

Уитмор провел 21 матч в текущем сезоне, в среднем набирая 9,2 очка и 2,8 подбора при 45,6% реализации бросков с игры.