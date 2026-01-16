«Бруклин» видит Ника Клэкстона «частью своего будущего», несмотря на интерес со стороны «Голден Стэйт» и «Индианы»

«Нетс» не хотят расставаться с Клэкстоном.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Бруклин » рассчитывает на центрового Ника Клэкстона в будущем и не хочет отпускать его в другую команду.

«Есть несколько команд, которые проявляли интерес. «Индиана», которая сейчас активно ищет на рынке усиление после потери Майлза Тернера. Также есть «Голден Стэйт», который тоже рассматривает различные варианты центровых по всей лиге. И есть другие команды, которые также интересуются Ником, но это игрок, который помог «Бруклину создать оборону номер один в декабре.

Они действительно считают его частью своего будущего, но, безусловно, интерес к нему по лиге есть», – сказал Скотто.

В текущем сезоне 26-летний Клэкстон набирает в среднем 13,1 очка (лучший показатель за карьеру), 7,5 подбора и 1,4 блок-шота. Его контракт с уменьшающейся от сезона к сезону зарплатой (25,4 млн долларов) действует до 2028 года.