Сергей Панов опроверг сообщения о проблемах с зарплатами в «Пари НН»: «Не читайте до обеда советских газет»

Панов прокомментировал недавние слухи о финансовых проблемах «Пари НН».

Почетный президент «Пари НН» Сергей Панов опроверг недавние сообщения о проблемах с выплатами зарплат в клубе.

«Проблем у нас нет. Похоже, враги наговаривают. Как говорится, не читайте до обеда советских газет. Все у нас хорошо», – заявил Панов.

Ранее сообщалось, что клуб в последний раз выплачивал полную сумму по обязательствам перед своими игроками и тренерами в октябре.