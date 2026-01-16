  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Панов опроверг сообщения о проблемах с зарплатами в «Пари НН»: «Не читайте до обеда советских газет»
2

Сергей Панов опроверг сообщения о проблемах с зарплатами в «Пари НН»: «Не читайте до обеда советских газет»

Панов прокомментировал недавние слухи о финансовых проблемах «Пари НН».

Почетный президент «Пари НН» Сергей Панов опроверг недавние сообщения о проблемах с выплатами зарплат в клубе.

«Проблем у нас нет. Похоже, враги наговаривают. Как говорится, не читайте до обеда советских газет. Все у нас хорошо», – заявил Панов.

Ранее сообщалось, что клуб в последний раз выплачивал полную сумму по обязательствам перед своими игроками и тренерами в октябре.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Панов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
БК Пари Нижний Новгород – Автодор – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 17 января 2026
16 января, 07:43Пользовательская новость
У «Пари НН» долги по зарплате игрокам и тренерам с октября («Свободный агент»)
15 января, 11:20
Единая лига ВТБ. 28 очков Вашингтона принесли «Пари НН» победу над «Зенитом», «Локомотив-Кубань» на выезде разгромил МБА-МАИ
14 января, 18:35
Главные новости
Джейлен Уильямс выбыл как минимум на 2 недели
4 минуты назад
Джарретт Аллен поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу
26 минут назадВидео
Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд
44 минуты назад
Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков
сегодня, 20:27Фото
Жерар Пике предложил добавить в баскетбол броски по 10 очков для оживления интереса
сегодня, 20:06
НБА. «Кливленд» принимает «Оклахому», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи
сегодня, 19:52Live
Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд
сегодня, 19:49
Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
сегодня, 19:25
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
сегодня, 19:01
Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»
сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
сегодня, 18:44
Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»
сегодня, 18:33
«Висконсин» отчислил Денниса Смита
сегодня, 17:17
Адриатическая лига. «Игокеа» принимает «Студентски центар», «Борац Чачак» встретится со «Сплитом»
сегодня, 17:02Live
Жоан Пеньярройя о Джабари Паркере: «Ему нужно серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды»
сегодня, 16:59
Передача Александра Гудумака на Данила Певнева и аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:31Видео
Кендрик Нанн не сыграет против «Басконии»
сегодня, 14:55
Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:11Фото
Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»
сегодня, 11:42Фото
Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание
сегодня, 11:20Видео