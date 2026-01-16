Сергей Панов опроверг сообщения о проблемах с зарплатами в «Пари НН»: «Не читайте до обеда советских газет»
Панов прокомментировал недавние слухи о финансовых проблемах «Пари НН».
Почетный президент «Пари НН» Сергей Панов опроверг недавние сообщения о проблемах с выплатами зарплат в клубе.
«Проблем у нас нет. Похоже, враги наговаривают. Как говорится, не читайте до обеда советских газет. Все у нас хорошо», – заявил Панов.
Ранее сообщалось, что клуб в последний раз выплачивал полную сумму по обязательствам перед своими игроками и тренерами в октябре.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
