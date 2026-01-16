Кириленко о Дёмине: «Он агрессивен с мячом, стал более солидным, больше рискует»
Президент РФБ Андрей Кириленко поделился своим мнением о прогрессе в игре защитника «Бруклина» Егора Дёмина.
«Хочется, чтобы в каждой игре было больше зрелости, но уже видны большие подвижки в эту сторону. Он стал более солидным, больше рискует, но в правильном направлении. Он агрессивен с мячом. Вот какие‑то маленькие баскетбольные моменты развиваются в правильном ключе», – сказал Кириленко.
В текущем сезоне Дёмин отыграл 34 матча. За последние 8 игр его показатели составляют 14,3 очка (43% с игры, 47,6% из-за дуги), 3,3 подбора и 3,8 передачи за 28,8 минуты на паркете.
