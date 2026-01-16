Эрик Споэльстра раскритиковал Келела Уэйра: «Сейчас он шагает в неправильном направлении»

Споэльстра раскритиковал Уэйра: «Сейчас он шагает в неправильном направлении».

Сегодня «Майами » уступил «Бостону» со счетом 114:119. В матче, где «Хит» проиграли щит 40:51, центровой команды Келэл Уэйр провел на паркете всего девять минут.

В последних нескольких играх время, которое второгодка проводит на площадке, сокращается. После матча главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра объяснил, почему роль Уэйра в ротации уменьшается.

«Ему нужно вернуться к тому уровню, на котором он был семь-восемь недель назад. Когда у меня, да и у всех в зале было ощущение, что он шаг за шагом, один за одним проводил хорошие вечера. Сейчас он шагает в неправильном направлении.

Он должен быть готов отыграть те минуты, которые получит, так, чтобы мне захотелось дать ему больше времени.

Знаю, что некоторые молодые игроки, возможно, неосознанно действуют так: буду играть плохо до тех пор, пока мне не дадут столько времени, сколько я заслуживаю. Это так не работает», – сказал тренер.

Уэйр завершил матч с 3 очками и 5 подборами. Это уже четвертый раз за пять последних игр, когда он набирает меньше 10 очков.