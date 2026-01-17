  • Спортс
0

Адриатическая лига. «Игокеа» уступила «Партизану», «Вена» обыграла «Спартак Суботица» после двух овертаймов

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Игокеа» проиграла «Партизану», «Вена» победила «Спартак Суботица» по итогу двух овертаймов.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 12-0, Партизан Сербия – 12-1, Клуж Румыния – 9-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-5, ФМП Сербия – 5-8, КРКА Словения – 4-9, Борац Чачак Сербия – 3-9, Сплит Хорватия – 3-10, Студентски центар Черногория – 2-11.

Группа B

Положение команд: Будучность Черногория – 10-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Црвена Звезда Сербия – 9-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 6-6, Спартак Суботица Сербия – 7-7, Мега Сербия – 4-8, Задар Хорватия – 4-9, Вена Австрия – 4-9, Илирия Словения – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
