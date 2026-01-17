Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Булазак»
16 января в чемпионате Франции прошел один матч.
«Нанси» справился с «Булазаком».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 13-2, Нантер – 11-4, Париж – 11-4, Страсбур – 10-5, Бурк – 10-5, Ле-Ман – 10-5, Виллербан – 10-5, Элан Шалон – 8-7, Шоле – 8-7, Нанси – 7-9, Дижон – 6-9, Лимож – 5-10, Булазак – 5-11, Гравлин-Дюнкерк – 3-12, Сен-Кантен – 3-12, Ле-Портель – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
