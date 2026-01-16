Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»

Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.

«Бурсаспор» проиграл «Меркезефенди». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд:Бешикташ – 13-2, Фенербахче – 13-2, Бахчешехир – 11-4, Тюрк Телеком – 10-5, Трабзонспор – 10-5, Анадолу Эфес – 9-6, Эсенлер Эроспор – 9-6, Галатасарай – 8-7, Тофаш – 8-7, Бурсаспор – 6-10, Меркезефенди – 6-10, Петким Спор – 5-10, Мерсин – 4-11, Маниса – 4-11, Каршияка – 3-12, Бююкчекмедже – 2-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.