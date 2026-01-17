Евролига. «Фенербахче» справился с «Валенсией», «Реал» обыграл «Барселону»
Сегодня прошли три матча регулярного сезона Евролиги.
Турецкий «Фенербахче» обыграл испанскую «Валенсию», «Реал» справился с «Барселоной».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 15-6, Монако – 15-7, Фенербахче Турция – 14-7, Валенсия Испания – 14-8, Барселона Испания – 14-8, Реал Испания – 14-8, Олимпиакос Греция – 13-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Жальгирис Литва – 12-10, Црвена Звезда Сербия – 12-10, Милан Италия – 11-11, Виртус Италия – 11-11, Дубай ОАЭ – 10-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-13, Баскония Испания – 8-14, Бавария Германия – 8-14, Париж Франция – 7-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15, Партизан Сербия – 6-16, Виллербан Франция – 6-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
