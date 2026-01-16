Уфимское «Динамо» планирует подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ

«Динамо Уфа», как сообщается, хочет попасть в Единую Лигу ВТБ.

По информации «Спорт-Экспресс», уфимское «Динамо», выступающее в текущем сезоне в Суперлиге, намеревается подать заявку для вступления в Единую Лигу ВТБ.

Благодаря поддержке Башкирской содовой компании и властей региона у клуба есть стабильное финансирование и арена, соответствующая требованиям Единой лиги (также проведение игр возможно на арене хоккейного «Салавата Юлаева»).

В Суперлиге команда главного тренера Евгения Горева занимает пятое место с результатом 10-6.

За «Динамо» выступает целая россыпь игроков с опытом в Единой лиге: Андрей Топтунов, Никита Балашов, Глеб Голдырев, Александр Мартынов, Никита Ремизов, Александр Лавников, Алексей Нестеров и Олег Акрамов.