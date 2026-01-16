  • Спортс
  Стив Керр о ситуации с Джонатаном Кумингой: «Наши отношения в порядке. Это не будет нас отвлекать, я продолжу его тренировать»
Стив Керр о ситуации с Джонатаном Кумингой: «Наши отношения в порядке. Это не будет нас отвлекать, я продолжу его тренировать»

Керр высказался по поводу ситуации с Кумингой.

Перед матчем с «Нью-Йорком» главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр выразил уверенность, что ситуация с форвардом Джонатном Кумингой, который, как ранее сообщил ESPN, запросил обмен из «Уорриорс», не повлияет на команду.

«Это не будет нас отвлекать. Джонатан – замечательный молодой парень. Его товарищи по команде любят его. Он ведет себя хорошо. Никаких отвлекающих факторов не будет.

Наши отношения в порядке. Я мало что могу сказать по остальным вопросам. Просто такова ситуация, сложная для всех. Часть этой лиги, часть работы. Так что мы просто движемся вперед, но ситуация непростая. Мне действительно нечего добавить.

Я продолжу его тренировать. Он будет частью команды и будет здесь. Что есть, то есть.

Молодому игроку сложно найти возможности. Одна вещь, которую я говорю всем нашим молодым, – подавляющее большинство баскетболистов в этой лиге в итоге играют за несколько команд. И важный момент состоит в том, найти подходящую для себя ситуацию и наладить связь. Я играл за шесть команд, и в трех или четырех из них редко поднимался со скамейки, а в паре был ключевым игроком ротации. И не то чтобы я сравнивал себя с ним, я просто привожу пример», – сказал Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
