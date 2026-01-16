Видео
8

Диллон Брукс начал стычку, попав рукой по лицу Рона Холланда

Брукс стал инициатором очередной стычки.

В одном из эпизодов матча против «Детройта» форвард «Финикса» Диллон Брукс попал рукой по лицу форварда «Пистонс» Рона Холланда.

Началась словесная перепалка, а партнерам по команде Холланда пришлось удерживать его подальше от Брукса. После просмотра повтора судьи выписали игроку «Санс» неспортивный фол первой степени.

После этого последовал эпизод, в котором центровой «Детройта» Айзейя Стюарт толкнул защитника «Финикса» Коллина Гиллеспи после прозвучавшего свистка, за что ему выписали техническое замечание.

По итогам встречи «Пистонс» одолели «Санс», отыгравшись с «-16», – 108:105.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoДиллон Брукс
logoДетройт
logoФиникс
logoКоллин Гиллеспи
logoАйзейя Стюарт
logoРон Холланд
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диллон Брукс понимает, почему «Хьюстон» решил его обменять: «Когда у тебя появляется шанс получить такого игрока, как Дюрэнт, его нельзя упускать»
15 января, 20:04
Диллон Брукс получил 15-й технический фол в сезоне, отшвырнув Нормана Пауэлла
14 января, 07:35Видео
Демаркус Казинс, «не моргнув глазом», обменял бы Остина Ривза на Диллона Брукса: «Он меняет культуру и знает, как побеждать»
5 января, 17:30
Главные новости
Джейлен Уильямс выбыл как минимум на 2 недели
3 минуты назад
Джарретт Аллен поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу
25 минут назадВидео
Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд
43 минуты назад
Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков
сегодня, 20:27Фото
Жерар Пике предложил добавить в баскетбол броски по 10 очков для оживления интереса
сегодня, 20:06
НБА. «Кливленд» принимает «Оклахому», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи
сегодня, 19:52Live
Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд
сегодня, 19:49
Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
сегодня, 19:25
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
сегодня, 19:01
Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»
сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
сегодня, 18:44
Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»
сегодня, 18:33
«Висконсин» отчислил Денниса Смита
сегодня, 17:17
Адриатическая лига. «Игокеа» принимает «Студентски центар», «Борац Чачак» встретится со «Сплитом»
сегодня, 17:02Live
Жоан Пеньярройя о Джабари Паркере: «Ему нужно серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды»
сегодня, 16:59
Передача Александра Гудумака на Данила Певнева и аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:31Видео
Кендрик Нанн не сыграет против «Басконии»
сегодня, 14:55
Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:11Фото
Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»
сегодня, 11:42Фото
Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание
сегодня, 11:20Видео