Диллон Брукс начал стычку, попав рукой по лицу Рона Холланда
Брукс стал инициатором очередной стычки.
В одном из эпизодов матча против «Детройта» форвард «Финикса» Диллон Брукс попал рукой по лицу форварда «Пистонс» Рона Холланда.
Началась словесная перепалка, а партнерам по команде Холланда пришлось удерживать его подальше от Брукса. После просмотра повтора судьи выписали игроку «Санс» неспортивный фол первой степени.
После этого последовал эпизод, в котором центровой «Детройта» Айзейя Стюарт толкнул защитника «Финикса» Коллина Гиллеспи после прозвучавшего свистка, за что ему выписали техническое замечание.
По итогам встречи «Пистонс» одолели «Санс», отыгравшись с «-16», – 108:105.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
