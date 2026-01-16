Диллон Брукс начал стычку, попав рукой по лицу Рона Холланда

Брукс стал инициатором очередной стычки.

В одном из эпизодов матча против «Детройта » форвард «Финикса» Диллон Брукс попал рукой по лицу форварда «Пистонс» Рона Холланда.

Началась словесная перепалка, а партнерам по команде Холланда пришлось удерживать его подальше от Брукса. После просмотра повтора судьи выписали игроку «Санс» неспортивный фол первой степени.

После этого последовал эпизод, в котором центровой «Детройта» Айзейя Стюарт толкнул защитника «Финикса » Коллина Гиллеспи после прозвучавшего свистка, за что ему выписали техническое замечание.

По итогам встречи «Пистонс» одолели «Санс», отыгравшись с «-16», – 108:105.