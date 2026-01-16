20

Делонте Уэст был арестован за ограбление на сумму в 23 доллара

У Уэста снова проблемы с законом после ограбления на 23 доллара.

По данным TMZ Sports, 42-летний экс-игрок НБА Делонте Уэст был арестован 21 декабря 2025 года в Белл-Хейвене, штат Вирджиния, после предполагаемого ограбления человека на сумму в 23 доллара.

Предполагаемая жертва указала полиции на Уэста прямо напротив места происшествия.

Как следует из судебных документов, экс-баскетболист был заключен под стражу по обвинениям в нападении и побоях, а также в грабеже с применением силы.

Как сообщается, он был освобожден под залог в 1000 долларов и должен предстать перед судом округа Фэрфакс 16 марта.

В 2008 году Уэсту поставили диагноз биполярное расстройство. С тех пор бывшего защитника «Кавальерс», «Селтикс» и «Мэверикс» неоднократно арестовывали, он был бездомным, боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и имел проблемы с психическим здоровьем.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: TMZ Sports
logoДелонте Уэст
происшествия
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Делонте Уэст в течение месяца воздерживается от алкоголя и наркотиков. Экс-игрок НБА проходит реабилитацию
11 января, 06:59Видео
Делонте Уэст был найден без сознания и отправлен в участок в целях его собственной безопасности
8 ноября 2025, 05:42
Бывший игрок НБА Делонте Уэст замечен в родном Вашингтоне в плачевном состоянии
20 июля 2025, 16:35Видео
Главные новости
Джейлен Уильямс выбыл как минимум на 2 недели
3 минуты назад
Джарретт Аллен поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу
25 минут назадВидео
Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд
43 минуты назад
Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков
сегодня, 20:27Фото
Жерар Пике предложил добавить в баскетбол броски по 10 очков для оживления интереса
сегодня, 20:06
НБА. «Кливленд» принимает «Оклахому», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи
сегодня, 19:52Live
Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд
сегодня, 19:49
Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
сегодня, 19:25
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
сегодня, 19:01
Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»
сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
сегодня, 18:44
Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»
сегодня, 18:33
«Висконсин» отчислил Денниса Смита
сегодня, 17:17
Адриатическая лига. «Игокеа» принимает «Студентски центар», «Борац Чачак» встретится со «Сплитом»
сегодня, 17:02Live
Жоан Пеньярройя о Джабари Паркере: «Ему нужно серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды»
сегодня, 16:59
Передача Александра Гудумака на Данила Певнева и аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:31Видео
Кендрик Нанн не сыграет против «Басконии»
сегодня, 14:55
Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:11Фото
Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»
сегодня, 11:42Фото
Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание
сегодня, 11:20Видео