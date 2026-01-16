Делонте Уэст был арестован за ограбление на сумму в 23 доллара

У Уэста снова проблемы с законом после ограбления на 23 доллара.

По данным TMZ Sports, 42-летний экс-игрок НБА Делонте Уэст был арестован 21 декабря 2025 года в Белл-Хейвене, штат Вирджиния, после предполагаемого ограбления человека на сумму в 23 доллара.

Предполагаемая жертва указала полиции на Уэста прямо напротив места происшествия.

Как следует из судебных документов, экс-баскетболист был заключен под стражу по обвинениям в нападении и побоях, а также в грабеже с применением силы.

Как сообщается, он был освобожден под залог в 1000 долларов и должен предстать перед судом округа Фэрфакс 16 марта.

В 2008 году Уэсту поставили диагноз биполярное расстройство. С тех пор бывшего защитника «Кавальерс», «Селтикс» и «Мэверикс» неоднократно арестовывали, он был бездомным, боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и имел проблемы с психическим здоровьем.