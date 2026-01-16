Видео
16

Шэй Гилджес-Александер – Кевину Дюрэнту: «Наслаждайся седьмым местом!»

Гилджес-Александер – Дюрэнту: «Наслаждайся седьмым местом!».

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер использовал трэш-ток против звездного форварда «Хьюстона» Кевина Дюрэнта, отметив относительно низкую позицию «Рокетс» в турнирной таблице.

«Наслаждайся седьмым местом!» – сказал Гилджес-Александер Дюрэнту, готовясь пробивать штрафные.

«Тандер» решили исход встречи в свою пользу в четвертой четверти, совершив несколько рывков, которые позволили команде выиграть решающую 12-минутку со счетом 34:16 и разгромить соперника – 111:91.

На счету Гилджес-Александера 20 очков (6 из 11 с игры, 1 из 3 трехочковых, 7 из 8 штрафных), 2 подбора и 4 передачи. В активе Дюрэнта 19 очков (7 из 23 с игры, 0 из 5 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 7 подборов и 3 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
logoОклахома-Сити
logoБаскетбол - видео
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
