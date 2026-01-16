Ламело Болл набрал 30 очков (9 трехочковых) и 11 передач в победном матче против «Лейкерс»
Болл помог «Хорнетс» обыграть «Лейкерс», набрав 30 очков и 11 передач.
Звездный защитник «Шарлотт» Ламело Болл собрал дабл-дабл из 30 очков и 11 передач игре с «Лейкерс». 27 из этих 30 очков он набрал во второй половине встречи.
Болл повторил собственный рекорд карьеры, реализовав 9 трехочковых (из 17).
«Шарлотт» выиграл вторую четверть 34:16, увеличил преимущество до 15 очков в третьей и уже не позволял сопернику приблизиться.
Несмотря на 39 очков звезды «озерников» Луки Дончича, «Хорнетс» одержали уверенную победу – 135:117.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
