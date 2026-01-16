Виктор Вембаньяма выписал блок-шот и забросил два трехочковых подряд

Вембаньяма стал автором яркой серии моментов.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма вновь продемонстрировал свое уникальное сочетание навыков и антропометрических данных, заблокировав под кольцом защитника «Бакс» Райана Роллинза, а затем забросив 2 подряд трехочковых.

Несмотря на столкновение с форвардом Яннисом Адетокумбо в первой четверти, Вембаньяма провел сверхэффективный матч, набрав 22 очка (7 из 12 с игры), 10 подборов и 2 блок-шота за 22 минуты на паркете.

«Сперс» расправились с «Бакс» – 119:101.