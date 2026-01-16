Анферни Саймонс набрал 39 очков и помог «Бостону» отыграться с «-19» в матче против «Майами»

«Селтикс» обыграли «Хит» благодаря 39 очками Саймонса.

Защитник «Бостона » Анферни Саймонс обновил личный рекорд сезона, набрав 39 очков в матче против «Майами ».

Саймонс вошел в игру со скамейки запасных и реализовал 13 из 28 бросков с игры, 7 из 16 трехочковых и 6 из 6 штрафных. Также на его счету 4 подбора, 4 передачи и 1 перехват за 34 минуты на паркете.

26-летний защитник стал четвертым игроком «Селтикс» за последние 50 лет, набравшим не менее 39 очков, выйдя со скамейки (остальные: Лэрри Берд, Тодд Дэй и Пэйтон Притчард).

«Селтикс» пропустили рывок «Хит» 28:9 на старте матча и только в четвертой четверти, где Саймонс набрал 18 очков, смогли полностью ликвидировать отставание, выйти вперед и одержать итоговую победу – 119:114.