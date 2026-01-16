Этторе Мессина: «Одна-две команды в Европе выходят в ноль, все остальные теряют деньги. Кое-кто надеется, что НБА придет и все исправит, но они не Санта-Клаусы»

Мессина отметил неустойчивость европейского баскетбола.

Легендарный тренер Этторе Мессина подчеркнул суровую финансовую реальность, с которой сталкивается большинство европейских клубов.

«У нас огромная бизнес-проблема. Возможно, одна-две команды в Европе выходят в ноль. Все остальные теряют деньги. Эти деньги обычно поступают от клубов с сильными футбольными подразделениями, таких как «Реал», «Барселона» или «Фенербахче». Доходы от футбола позволяют им содержать баскетбольные команды. Для сравнения: баскетбольный бюджет в 30 или 35 миллионов евро – это примерно стоимость одного полузащитника в футболе. Или есть семьи, такие как семья Яннакопулосов, Армани или братья, владеющие «Олимпиакосом», – люди, которые любят баскетбол и готовы терять деньги каждый год. Эта модель не может существовать вечно.

Я не говорю «нет» Евролиге или «да» НБА, или наоборот. Идеальный сценарий – найти соглашение, которое позволит нам работать по более устойчивой модели, с лучшими телевизионными контрактами и доходами. В США есть один огромный ТВ-контракт, который делится поровну между 30 франшизами. В Европе у каждой страны свой ТВ-контракт. Если Италия генерирует 10, а Греция – 50, греческие команды зарабатывают гораздо больше. Нет общего котла.

Рациональный путь вперед – это объединить бизнес-знания НБА с нашим игровым продуктом. Наши игры зрелищны, конкурентны, и это наш самый большой актив. Мы не можем это потерять. Если мы сможем совместить эти две вещи, это было бы прекрасно. Если нет, то клубам придется изучить другие варианты.

Кое-кто надеется, что НБА придет и все исправит, но они не Санта-Клаусы. Единственное реальное решение – сесть за один стол и найти соглашение. Может, я наивен, может, я живу в мире фантазий, но это единственный путь вперед», – заключил Мессина.