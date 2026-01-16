Клэй Томпсон поднялся на 4-е место по трехочковым в истории НБА, обойдя Дэмиана Лилларда

Томпсон занял четвертую строчку списка лучших «дальнобойщиков».

Защитник «Далласа » Клэй Томпсон обновил личный рекорд сезона, набрав 26 очков в победном матче против «Юты» (144:122).

Томпсон реализовал 6 из 13 трехочковых и обогнал Дэмиана Лилларда , поднявшись на 4-е место по забитым дальним броскам в регулярных сезонах в истории НБА .

Теперь на счету 35-летнего Томпсона 2809 трехочковых. Из действующих игроков он уступает только Стефену Карри и Джеймсу Хардену.