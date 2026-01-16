Энтони Блэк вколотил сверху в окружении четырех защитников
Блэк забил данк, несмотря на сопротивление четырех соперников.
Защитник «Орландо» Энтони Блэк стал автором яркого момента в игре против «Мемфиса», забив сверху в окружении сразу четырех игроков «Гриззлис».
Игра, проходившая в Берлине, закончилась победой «Мэджик» – 118:111. В активе 21-летнего Блэка 21 очко, 6 подборов и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
