Энтони Блэк вколотил сверху в окружении четырех защитников

Блэк забил данк, несмотря на сопротивление четырех соперников.

Защитник «Орландо » Энтони Блэк стал автором яркого момента в игре против «Мемфиса », забив сверху в окружении сразу четырех игроков «Гриззлис».

Игра, проходившая в Берлине, закончилась победой «Мэджик» – 118:111. В активе 21-летнего Блэка 21 очко, 6 подборов и 7 передач.