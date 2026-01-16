Виктор Вембаньяма столкнулся коленом в колено с Яннисом Адетокумбо

Вембаньяма повредил колено после контакта с Адетокумбо.

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вемьаньяма был вынужден покинуть площадку в первой четверти матча против «Милуоки » после столкновения коленом в колено с форвардом «Бакс» Яннисом Адетокумбо .

Вембаньяма , хромая, отправился в раздевалку, но к концу первой 12-минутки вернулся на скамейку запасных и снова вышел на паркет во второй четверти.

Француз помог своей команде разобраться с «Бакс» (119:101), набрав 22 очка и 10 подборов за 22 минуты.