Виктор Вембаньяма столкнулся коленом в колено с Яннисом Адетокумбо
Вембаньяма повредил колено после контакта с Адетокумбо.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вемьаньяма был вынужден покинуть площадку в первой четверти матча против «Милуоки» после столкновения коленом в колено с форвардом «Бакс» Яннисом Адетокумбо.
Вембаньяма, хромая, отправился в раздевалку, но к концу первой 12-минутки вернулся на скамейку запасных и снова вышел на паркет во второй четверти.
Француз помог своей команде разобраться с «Бакс» (119:101), набрав 22 очка и 10 подборов за 22 минуты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости