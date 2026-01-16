Джейлен Брансон пропустит матч с «Голден Стэйт» из-за растяжения голеностопа
Джейлен Брансон выбыл из-за растяжения голеностопа и пропустит игру с «Уорриорз».
По информации инсайдера Шэмса Чарании, разыгрывающий «Нью‑Йорка» Джейлен Брансон пропустит предстоящий матч против «Голден Стэйт» из‑за растяжения правого голеностопа. Тренерский штаб будет принимать решение о его допуске к следующей игре, исходя из ежедневных оценок состояния.
Джейлен Брансон подвернул голеностоп в бесконтактной ситуации в первой четверти матча с «Сакраменто» и в итоге не смог вернуться в игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости