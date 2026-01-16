Джейлен Брансон пропустит матч с «Голден Стэйт» из-за растяжения голеностопа

Джейлен Брансон выбыл из-за растяжения голеностопа и пропустит игру с «Уорриорз».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, разыгрывающий «Нью‑Йорка» Джейлен Брансон пропустит предстоящий матч против «Голден Стэйт» из‑за растяжения правого голеностопа. Тренерский штаб будет принимать решение о его допуске к следующей игре, исходя из ежедневных оценок состояния.

Джейлен Брансон подвернул голеностоп в бесконтактной ситуации в первой четверти матча с «Сакраменто» и в итоге не смог вернуться в игру.