0

Джейлен Брансон пропустит матч с «Голден Стэйт» из-за растяжения голеностопа

Джейлен Брансон выбыл из-за растяжения голеностопа и пропустит игру с «Уорриорз».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, разыгрывающий «Нью‑Йорка» Джейлен Брансон пропустит предстоящий матч против «Голден Стэйт» из‑за растяжения правого голеностопа. Тренерский штаб будет принимать решение о его допуске к следующей игре, исходя из ежедневных оценок состояния.

Джейлен Брансон подвернул голеностоп в бесконтактной ситуации в первой четверти матча с «Сакраменто» и в итоге не смог вернуться в игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжейлен Брансон
травмы
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Браун раскритиковал Карла‑Энтони Таунса за ленивую игру в защите: «Когда ты падаешь на паркет, ты должен подняться и рвануть в оборону»
15 января, 13:27
Джейлен Брансон получил травму голеностопа в бесконтактной ситуации в матче с «Сакраменто»
15 января, 07:29Видео
Дрэймонд Грин: «Нью‑Йорк» – темная лошадка в борьбе за Джа Морэнта»
13 января, 16:43
Главные новости
Джейлен Уильямс выбыл как минимум на 2 недели
1 минуту назад
Джарретт Аллен поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу
23 минуты назадВидео
Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд
41 минуту назад
Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков
сегодня, 20:27Фото
Жерар Пике предложил добавить в баскетбол броски по 10 очков для оживления интереса
сегодня, 20:06
НБА. «Кливленд» принимает «Оклахому», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи
сегодня, 19:52Live
Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд
сегодня, 19:49
Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
сегодня, 19:25
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
сегодня, 19:01
Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»
сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
сегодня, 18:44
Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»
сегодня, 18:33
«Висконсин» отчислил Денниса Смита
сегодня, 17:17
Адриатическая лига. «Игокеа» принимает «Студентски центар», «Борац Чачак» встретится со «Сплитом»
сегодня, 17:02Live
Жоан Пеньярройя о Джабари Паркере: «Ему нужно серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды»
сегодня, 16:59
Передача Александра Гудумака на Данила Певнева и аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:31Видео
Кендрик Нанн не сыграет против «Басконии»
сегодня, 14:55
Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:11Фото
Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»
сегодня, 11:42Фото
Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание
сегодня, 11:20Видео