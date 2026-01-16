Костас Слукас стал вторым игроком в истории с 2 000+ передачами в Евролиге

Костас Слукас вошел в клуб лучших ассистентов Евролиги с 2 000+ передачами.

Разыгрывающий «Панатинаикоса » Костас Слукас вошел в элитный клуб баскетболистов, сделавших 2 000 и более результативных передач в истории Евролиги.

Слукас вышел на символический рубеж в игре против «Баварии», которая завершилась поражением его команды со счетом 78:85. В этом матче 36-летний баскетболист отдал 5 передач, а также набрал 8 очков и сделал 3 подбора.

Теперь в элитный «клуб 2000 передач» Евролиги входят два игрока: разыгрывающий «Партизана» Ник Калатес (2 182 передачи) и Костас Слукас (2 003 передачи).

Костас Слукас первым в истории Евролиги превысил отметку в 10 000 сыгранных минут