НБА. 39 очков Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Шарлотт», 39 очков Анферни Саймонса помогли «Бостону» обыграть «Майами» и другие результаты
15-16 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
Дабл-дабл Паоло Банкеро (26 очков + 13 подборов) помог «Орландо» обыграть «Мемфис» в матче НБА в Берлине.
«Хьюстон» уступил «Оклахоме» (91:111) в матче команд из Топ-6 Запада.
«Бостон» победил «Майами» (119:114) благодаря 39 очкам Анферни Саймонса со скамейки (13 из 28 с игры, 7 из 16 из-за дуги, 6 из 6 штрафных).
«Лейкерс» проиграли ««Шарлотт» (117:135), несмотря на 39 очков Луки Дончича (15 из 26 с игры, 6 из 11 трехочковых, 3 из 7 штрафных).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
