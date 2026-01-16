НБА. 39 очков Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Шарлотт», 39 очков Анферни Саймонса помогли «Бостону» обыграть «Майами» и другие результаты

15-16 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

Дабл-дабл Паоло Банкеро (26 очков + 13 подборов) помог «Орландо » обыграть «Мемфис » в матче НБА в Берлине.

«Хьюстон » уступил «Оклахоме» (91:111) в матче команд из Топ-6 Запада.

«Бостон» победил «Майами» (119:114) благодаря 39 очкам Анферни Саймонса со скамейки (13 из 28 с игры, 7 из 16 из-за дуги, 6 из 6 штрафных).

«Лейкерс» проиграли ««Шарлотт» (117:135), несмотря на 39 очков Луки Дончича (15 из 26 с игры, 6 из 11 трехочковых, 3 из 7 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.