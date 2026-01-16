  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 39 очков Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Шарлотт», 39 очков Анферни Саймонса помогли «Бостону» обыграть «Майами» и другие результаты
196

НБА. 39 очков Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Шарлотт», 39 очков Анферни Саймонса помогли «Бостону» обыграть «Майами» и другие результаты

15-16 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

Дабл-дабл Паоло Банкеро (26 очков + 13 подборов) помог «Орландо» обыграть «Мемфис» в матче НБА в Берлине.

«Хьюстон» уступил «Оклахоме» (91:111) в матче команд из Топ-6 Запада.

«Бостон» победил «Майами» (119:114) благодаря 39 очкам Анферни Саймонса со скамейки (13 из 28 с игры, 7 из 16 из-за дуги, 6 из 6 штрафных).

«Лейкерс» проиграли ««Шарлотт» (117:135), несмотря на 39 очков Луки Дончича (15 из 26 с игры, 6 из 11 трехочковых, 3 из 7 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoОрландо
logoАтланта
logoМайами
logoЮта
logoФиникс
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoНью-Йорк
logoШарлотт
logoПортленд
logoЛейкерс
logoОклахома-Сити
logoБостон
результаты
logoСан-Антонио
logoДаллас
logoХьюстон
logoНБА
logoМемфис
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Сперс» остались на 1-м месте, «Денвер» упал на 6 строчек
6 января, 08:22
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
30 декабря 2025, 08:33
НБА. «Сан-Антонио» крупно обыграл «Оклахому», 20 очков Дёмина (5 из 9 из-за дуги) помогли «Нетс» победить «Сиксерс» и другие результаты
24 декабря 2025, 06:06
Главные новости
Джейлен Уильямс выбыл как минимум на 2 недели
1 минуту назад
Джарретт Аллен поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу
23 минуты назадВидео
Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд
41 минуту назад
Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков
сегодня, 20:27Фото
Жерар Пике предложил добавить в баскетбол броски по 10 очков для оживления интереса
сегодня, 20:06
НБА. «Кливленд» принимает «Оклахому», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи
сегодня, 19:52Live
Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд
сегодня, 19:49
Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
сегодня, 19:25
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
сегодня, 19:01
Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»
сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
сегодня, 18:44
Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»
сегодня, 18:33
«Висконсин» отчислил Денниса Смита
сегодня, 17:17
Адриатическая лига. «Игокеа» принимает «Студентски центар», «Борац Чачак» встретится со «Сплитом»
сегодня, 17:02Live
Жоан Пеньярройя о Джабари Паркере: «Ему нужно серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды»
сегодня, 16:59
Передача Александра Гудумака на Данила Певнева и аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:31Видео
Кендрик Нанн не сыграет против «Басконии»
сегодня, 14:55
Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:11Фото
Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»
сегодня, 11:42Фото
Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание
сегодня, 11:20Видео