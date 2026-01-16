  • Спортс
  • Евролига. «Монако» оказался сильнее «Парижа», «Милан» проиграл «Црвене Звезде» и другие результаты
1

Евролига. «Монако» оказался сильнее «Парижа», «Милан» проиграл «Црвене Звезде» и другие результаты

Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

Французский «Париж» не справился с «Монако». Итальянский «Милан» уступил сербской «Црвеной Звездой»

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 14-6, Монако – 15-7, Валенсия Испания – 14-7, Барселона Испания – 14-7, Фенербахче Турция – 13-7, Реал Испания – 13-8, Олимпиакос Греция – 13-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Жальгирис Литва – 12-10, Црвена Звезда Сербия – 12-10, Милан Италия – 11-11, Виртус Италия – 11-11, Дубай ОАЭ – 10-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-13, Баскония Испания – 8-14, Бавария Германия – 8-14, Париж Франция – 7-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15, Виллербан Франция – 6-16, Партизан Сербия – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoМаккаби Тель-Авив
logoБавария
logoПариж
logoПанатинаикос
logoДубай
logoАнадолу Эфес
logoЕвролига
logoЖальгирис
logoМонако
результаты
logoВиртус
logoБаскония
logoЦрвена Звезда
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
