Евролига. «Монако» оказался сильнее «Парижа», «Милан» проиграл «Црвене Звезде» и другие результаты
Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Евролиги.
Французский «Париж» не справился с «Монако». Итальянский «Милан» уступил сербской «Црвеной Звездой»
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 14-6, Монако – 15-7, Валенсия Испания – 14-7, Барселона Испания – 14-7, Фенербахче Турция – 13-7, Реал Испания – 13-8, Олимпиакос Греция – 13-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Жальгирис Литва – 12-10, Црвена Звезда Сербия – 12-10, Милан Италия – 11-11, Виртус Италия – 11-11, Дубай ОАЭ – 10-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-13, Баскония Испания – 8-14, Бавария Германия – 8-14, Париж Франция – 7-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15, Виллербан Франция – 6-16, Партизан Сербия – 6-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости