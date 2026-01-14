15

Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»

Шэмс Чарания: Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья.

Инсайдер Шэмс Чарания раскрыл подробности конфронтации между звездой «Лейкерс» Лукой Дончичем и разыгрывающим «Сакраменто» Деннисом Шредером.

«Шредер по сути устроил засаду и ждал Дончича в служебных коридорах домашней арены «Лейкерс». И когда он увидел его и оказался с ним практически наедине, он устроил разборку и попытался замахнуться, чтобы ударить Дончича рукой. Лига установила, что это была попытка, он фактически не попал в лицо или верхнюю часть тела словенца.

Так почему же Шредер пошел по этому пути? Насколько мне известно, Дончич называл его «сукой» уже несколько матчей подряд – начиная еще с межсезонья и их встречи на Евробаскете.

И позиция Денниса Шредера такова: если ты позволяешь себе такие высказывания на площадке, нельзя ожидать, что за ее пределами это останется без ответа», – сообщил Чарания в эфире NBA Today.

Шредер дисквалифицирован НБА на 3 матча за попытку ударить Дончича после игры

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
logoДеннис Шредер
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
брань
Шэмс Чарания
logoСакраменто
logoНБА
