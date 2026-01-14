«Бостон» интересуется Джареном Джексоном

«Селтикс» интересуются звездным форвардом «Мемфиса» Джареном Джексоном.

«Бостон » заинтересован в приобретении форварда «Мемфиса» Джарена Джексона и готов сформировать пакет активов для обмена, сообщает Hardwood Paroxysm со ссылкой на источники в лиге. «Гриззлис», в свою очередь, могут задуматься о сделке, если примут решение начать перестройку состава.

В пакет предложений от «Селтикс» могут войти: значительное число драфт‑пиков, с добавлением перспективных игроков или контрактов, удобных для дальнейших маневров (например, Джордана Уолша и Уго Гонсалеса ).

Джарен Джексон в текущем сезоне набирает в среднем 18,5 очка и делает 5,6 подбора за игру, оставаясь одним из ключевых игроков «Мемфиса » на фоне слухов о возможном обмене Джа Морэнта.