Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»

Девин Букер: Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч звезд.
Защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал свое положение в рейтинге голосования на участие в Матче всех звезд. Согласно последним промежуточным итогам, он занимает 17‑ю позицию в Западной конференции.
«Это голосование болельщиков. Есть команды из очень крупных рынков. Есть игроки из разных стран, за которыми стоит целая страна. Я в целом понимаю этот процесс, но играю ли я лучше, чем многие из тех, кто выше меня в рейтинге? Однозначно. Однако система устроена не так», – сказал Букер.
В этом сезоне лидер «Санз» набирает в среднем 25,3 очка, 3,9 подбора и 6,4 передачи за игру.
