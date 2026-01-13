Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
Вокруг состояния здоровья Энтони Дэвиса сложилась неоднозначная ситуация. По данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании, баскетболист готовится к операции по восстановлению поврежденных связок левой кисти. Предполагалось, что процедура выведет игрока из строя на несколько месяцев и потенциально может завершить его сезон.
Однако сам Дэвис резко отреагировал на эти сообщения на своей странице в социальной сети X. В двух постах он последовательно заявил: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!» и «Ложь! Но вы все равно продолжайте в это верить».
Форвард «Маверикс» получил повреждение связок левой руки в матче с «Ютой» и консультируется с врачами, рассматривая различные варианты лечения, включая хирургический.
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте