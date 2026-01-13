Двукратный чемпион Евролиги Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры.

Французский защитник Фабьен Козюр объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет, проведя 20 сезонов на высшем уровне.

Самый запоминающийся период его выступлений в Евролиге пришелся на 2017–2024 годы, когда он представлял мадридский «Реал ». За это время он дважды выиграл Евролигу (2018 и 2023), а также четыре титула чемпиона Испании, два Кубка Испании и шесть Суперкубков Испании.

Последним клубом в карьере француза был итальянский «Милан».