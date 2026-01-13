Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
Двукратный чемпион Евролиги Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры.
Французский защитник Фабьен Козюр объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет, проведя 20 сезонов на высшем уровне.
Самый запоминающийся период его выступлений в Евролиге пришелся на 2017–2024 годы, когда он представлял мадридский «Реал». За это время он дважды выиграл Евролигу (2018 и 2023), а также четыре титула чемпиона Испании, два Кубка Испании и шесть Суперкубков Испании.
Последним клубом в карьере француза был итальянский «Милан».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Фабьена Козюра в соцсети Х
