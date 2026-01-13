«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»

«Кливленд» не спешит обменивать Де’Андре Хантера.

Несмотря на неуверенную игру Де’Андре Хантера, «Кливленд » пока не готов к решительным действиям. По информации журналиста Криса Федора, руководство «Кавальерс» не торопится с обменом форварда.

Клуб получил как минимум одно предложение с участием 28-летнего баскетболиста, но отклонил его. В «Кливленде» сохраняют веру в текущий состав и считают, что не видели его в полной силе.

«Они чувствуют, что еще не получили объективной картины», – приводит слова источника из лиги Федор.

В этом сезоне Хантер набирает в среднем 13,9 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за игру.