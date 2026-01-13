  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
1

«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»

«Кливленд» не спешит обменивать Де’Андре Хантера.

Несмотря на неуверенную игру Де’Андре Хантера, «Кливленд» пока не готов к решительным действиям. По информации журналиста Криса Федора, руководство «Кавальерс» не торопится с обменом форварда.

Клуб получил как минимум одно предложение с участием 28-летнего баскетболиста, но отклонил его. В «Кливленде» сохраняют веру в текущий состав и считают, что не видели его в полной силе.

«Они чувствуют, что еще не получили объективной картины», – приводит слова источника из лиги Федор.

В этом сезоне Хантер набирает в среднем 13,9 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cleveland.com
logoКливленд
возможные переходы
logoНБА
logoДе′Андре Хантер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Донован Митчелл: «Кейонте Джордж заслуживает попасть на Матч всех звезд»
13 января, 06:34
В «Кливленде» озадачены тем, что Де′Андре Хантер не вписывается в стартовый состав
11 января, 13:06
Де′Андре Хантер дважды толкнул Руди Гобера, который чуть не уронил его на паркет
9 января, 08:17Видео
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
6 минут назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
16 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
22 минуты назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
31 минуту назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
сегодня, 18:00Тесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
сегодня, 17:59
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
16 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
49 минут назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50