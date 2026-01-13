В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте

В «Маверикс» надеются на возвращение Энтони Дэвиса в марте.

Ситуация с травмой Энтони Дэвиса остается неопределенной. Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что игроку, вероятно, потребуется операция для восстановления поврежденных связок левой кисти. По первоначальному прогнозу, восстановление должно занять несколько месяцев, что фактически означало завершение его сезона в «Далласе ».

Однако, как сообщает инсайдер Марк Стейн, в клубе сохраняется определенный оптимизм относительно сроков возвращения баскетболиста. В «Маверикс» рассчитывают, что Дэвис сможет выйти на площадку уже в марте – даже если хирургическое вмешательство все же понадобится.