0

Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)

Чус Буэно лидирует в гонке за пост гендиректора Евролиги.

По информации инсайдера Алессандро Маджи, бывший вице-президент НБА Европа и управляющий директор DAZN по баскетболу Чус Буэно становится главным фаворитом на пост генерального директора Евролиги.

Ранее сообщалось, что гендиректор Евролиги Паулюс Мотеюнас может покинуть свой пост и четыре клуба-акционера создали комитет для поиска его замены.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
logoЕвролига
Паулюс Мотеюнас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Будущее гендиректора Евролиги Мотеюнаса под вопросом. Четыре клуба-акционера сформировали комитет для подбора кандидатов на смену
13 января, 16:57
«Виллербан» не исключает участия в Евролиге, однако окончательное решение о лицензии пока не принято
13 января, 15:49
«Барселона» подписала новый 10-летний контракт с Евролигой (SDNA)
13 января, 12:03
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
5 минут назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
15 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
21 минуту назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
30 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
сегодня, 18:00Тесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
сегодня, 17:59
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
15 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
48 минут назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50