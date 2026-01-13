Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)

Чус Буэно лидирует в гонке за пост гендиректора Евролиги.

По информации инсайдера Алессандро Маджи, бывший вице-президент НБА Европа и управляющий директор DAZN по баскетболу Чус Буэно становится главным фаворитом на пост генерального директора Евролиги.

Ранее сообщалось, что гендиректор Евролиги Паулюс Мотеюнас может покинуть свой пост и четыре клуба-акционера создали комитет для поиска его замены.