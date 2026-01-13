Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
По информации Рэйчел Николс, Джа Морэнт хочет перейти в «Майами».
По информации журналистки Рэйчел Николс, разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт хочет продолжить карьеру в «Хит».
«Насколько мне известно, Джа хочет перебраться в «Майами», – заявила Николс в подкасте Open Floor.
Ранее появилась информации, что «Мемфис» готов рассмотреть варианты обмена своего звездного разыгрывающего. Морэнту 26 лет, его контракт действует до конца сезона-2027/28 годов, и он находится на третьем году действия пятилетнего соглашения на сумму 197 миллионов долларов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Open Floor
