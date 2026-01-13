Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
Шарунас Ясикявичюс подписал новый долгосрочный контракт с «Фенербахче».
«Фенербахче» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом на три года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29.
Литовский специалист возглавил команду в середине сезона-2023/24 и уже привел ее к историческим успехам. Под его руководством «Фенербахче» в прошлом сезоне выиграл второй в своей истории титул чемпиона Евролиги, а также дважды становился чемпионом Турции.
В текущем сезоне Евролиги «Фенербахче» занимает 5-е место с результатом 13 побед и 7 поражений.
