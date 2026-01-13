Энтони Дэвис перенесет операцию и пропустит несколько месяцев

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис пропустит несколько месяцев.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, форвард «Далласа » Энтони Дэвис , скорее всего, перенесет операцию для восстановления поврежденных связок левой кисти. Прогноз предполагает, что игрок пропустит несколько месяцев, а значит, его сезон в «Далласе» фактически завершен.

Инсайдер также сообщает, что «Маверикс» возобновили переговоры о переходе Дэвиса – к игроку проявляют интерес несколько клубов. Если звездный форвард будет обменян в команду‑участницу плей‑офф, то сроки восстановления позволят ему помочь новой команде в решающих матчах сезона.