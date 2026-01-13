Энтони Дэвис перенесет операцию и пропустит несколько месяцев
Форвард «Далласа» Энтони Дэвис пропустит несколько месяцев.
По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, форвард «Далласа» Энтони Дэвис, скорее всего, перенесет операцию для восстановления поврежденных связок левой кисти. Прогноз предполагает, что игрок пропустит несколько месяцев, а значит, его сезон в «Далласе» фактически завершен.
Инсайдер также сообщает, что «Маверикс» возобновили переговоры о переходе Дэвиса – к игроку проявляют интерес несколько клубов. Если звездный форвард будет обменян в команду‑участницу плей‑офф, то сроки восстановления позволят ему помочь новой команде в решающих матчах сезона.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
