Джа Морэнт может вернуться в матче против «Орландо» в Берлине
Джа Морэнт близок к возвращению в состав «Гриззлис» после травмы икроножной мышцы.
Джа Морэнт пропустил 5 матчей из‑за травмы икроножной мышцы. Период восстановления совпал с сообщениями о том, что «Мемфис» рассматривает предложения об обмене игрока.
Главный тренер «Гриззлис» Туомас Иисало подтвердил, что разыгрывающий провел тренировку во вторник и может сыграть либо в берлинском матче с «Орландо» (15 января), либо в воскресной игре в Лондоне.
В отсутствии Морэнта «Мемфис» выиграл 2 матча и потерпел 3 поражения.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Real GM
