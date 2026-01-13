Джа Морэнт может вернуться в матче против «Орландо» в Берлине

Джа Морэнт близок к возвращению в состав «Гриззлис» после травмы икроножной мышцы.

Джа Морэнт пропустил 5 матчей из‑за травмы икроножной мышцы. Период восстановления совпал с сообщениями о том, что «Мемфис » рассматривает предложения об обмене игрока.

Главный тренер «Гриззлис» Туомас Иисало подтвердил, что разыгрывающий провел тренировку во вторник и может сыграть либо в берлинском матче с «Орландо » (15 января), либо в воскресной игре в Лондоне.

В отсутствии Морэнта «Мемфис» выиграл 2 матча и потерпел 3 поражения.