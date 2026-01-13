Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»

«Партизан» столкнулся с кадровым кризисом перед матчем с «Олимпиакосом».

«Джабари Паркер рано завершил тренировку из-за проблемы со стопой, а Стерлинг Браун болен – подхватил вирус и тоже не сыграет против «Олимпиакоса ». Все остальные в порядке, кроме Шейка (Милтона), которого ждет более долгий перерыв.

Как вы видите… у нас много травмированных игроков, и нам нужно, чтобы все были в полной готовности, чтобы достигать результатов», – заявил главный тренер белградцев Жоан Пеньярройя.

Матч «Партизан » – «Олимпиакос» пройдет 14 января. Начало встречи – 21.30 по мск.