Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
«Партизан» столкнулся с кадровым кризисом перед матчем с «Олимпиакосом».
«Джабари Паркер рано завершил тренировку из-за проблемы со стопой, а Стерлинг Браун болен – подхватил вирус и тоже не сыграет против «Олимпиакоса». Все остальные в порядке, кроме Шейка (Милтона), которого ждет более долгий перерыв.
Как вы видите… у нас много травмированных игроков, и нам нужно, чтобы все были в полной готовности, чтобы достигать результатов», – заявил главный тренер белградцев Жоан Пеньярройя.
Матч «Партизан» – «Олимпиакос» пройдет 14 января. Начало встречи – 21.30 по мск.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
