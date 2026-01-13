Кайри Ирвинг может вернуться в строй после Матча всех звезд (Dallas Hoops Journal)

Ожидается, что Кайри Ирвинг вернется в состав «Далласа» после Матча всех звезд.

Сроки возвращения разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга до сих пор не ясны. Однако, как сообщает Dallas Hoops Journal, наиболее реалистичный сценарий – выход игрока на площадку после Матча всех звезд НБА.

Такой прогноз согласуется с общепринятыми в НБА стандартами восстановления после операции на передней крестообразной связке. Считается, что для полной реабилитации и уверенного возвращения к играм требуется около 12 месяцев.

Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки 3 марта 2025 года, а первый матч «Маверикс» после перерыва на Матч всех звезд состоится 20 февраля 2026 года. Хотя эта дата не объявлена как жесткий срок, она служит ориентиром для оценки прогресса восстановления 33-летнего баскетболиста.