Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
Баскетбольная федерация Словении официально объявила, что Александер Секулич останется главным тренером мужской национальной команды на ближайшие два года.
Секулич, назначенный главным тренером 6 ноября 2020 года, установит рекорд по длительности пребывания в этой должности в истории сборной Словении.
«Наша цель остается неизменной: создать конкурентоспособную, сплоченную и стабильную команду, которая будет представлять Словению с характером, дисциплиной и гордостью.
Впереди нас ждут сложные и непредсказуемые испытания, но я верю в эту группу игроков и в выбранное нами направление. Я продолжу работать с полной отдачей, ответственностью и уважением к богатым баскетбольным традициям Словении», – прокомментировал продление контракта 47-летний специалист.