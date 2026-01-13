0

Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года

Секулич останется главным тренером сборной Словении на следующие два года.

Баскетбольная федерация Словении официально объявила, что Александер Секулич останется главным тренером мужской национальной команды на ближайшие два года.

Секулич, назначенный главным тренером 6 ноября 2020 года, установит рекорд по длительности пребывания в этой должности в истории сборной Словении.

«Наша цель остается неизменной: создать конкурентоспособную, сплоченную и стабильную команду, которая будет представлять Словению с характером, дисциплиной и гордостью.

Впереди нас ждут сложные и непредсказуемые испытания, но я верю в эту группу игроков и в выбранное нами направление. Я продолжу работать с полной отдачей, ответственностью и уважением к богатым баскетбольным традициям Словении», – прокомментировал продление контракта 47-летний специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Федерации баскетбола Словении
