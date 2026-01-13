  • Спортс
Будущее гендиректора Евролиги Мотеюнаса под вопросом. Четыре клуба-акционера сформировали комитет для подбора кандидатов на смену

«Олимпиакос», «Эфес», «Бавария» и «Баскония» готовят смену гендиректора Евролиги.

Положение действующего генерального директора Евролиги Паулюса Мотеюнаса стало неопределенным. По информации портала, четыре клуба-акционера сформировали комитет для поиска потенциального преемника.

Комитет, в который вошли представители «Олимпиакоса», «Анадолу Эфес», «Баварии» и «Басконии», уже подготовил короткий список из трех-четырех кандидатов из числа топ-менеджеров европейского спорта. Ожидается, что этот список будет представлен на очередном заседании акционеров в конце января в Барселоне.

Хотя контракт Мотеюнаса был продлен в 2024 году на четыре года, соглашение содержало пункт о возможности его расторжения по истечении первых двух лет.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoЕвролига
Паулюс Мотеюнас
logoАнадолу Эфес
logoОлимпиакос
logoБаскония
logoБавария
