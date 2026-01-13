14

Дрэймонд Грин: «Нью‑Йорк» – темная лошадка в борьбе за Джа Морэнта»

По мнению Дрэймонд Грина, «Никс» могут стать неожиданным претендентом на Морэнта.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин перечислил команды, которые могли бы претендовать на разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта в случае обмена.

«Так какие же команды могут претендовать на Джа Морэнта? «Сакраменто» – я могу это представить. «Майами»? Безусловно. «Торонто»? Возможно. Темной лошадкой, которую я бы назвал, является «Нью-Йорк».

Я не видел ни одного сообщения, связывающего их с ним, но представьте Джа Морэнта на «Мэдисон-сквер-гарден». Это гарантированные кассовые сборы.

Без сомнений, любая команда, которая получит Джа Моранта в результате обмена, мгновенно станет сильнее. Не стоит заблуждаться: когда в состав приходит игрок такого уровня, команда преображается в одночасье», – сказал Грин в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Draymond Green Show
