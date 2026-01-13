Дрэймонд Грин: «Нью‑Йорк» – темная лошадка в борьбе за Джа Морэнта»

По мнению Дрэймонд Грина, «Никс» могут стать неожиданным претендентом на Морэнта.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин перечислил команды, которые могли бы претендовать на разыгрывающего «Мемфиса » Джа Морэнта в случае обмена.

«Так какие же команды могут претендовать на Джа Морэнта? «Сакраменто » – я могу это представить. «Майами »? Безусловно. «Торонто»? Возможно. Темной лошадкой, которую я бы назвал, является «Нью-Йорк ».

Я не видел ни одного сообщения, связывающего их с ним, но представьте Джа Морэнта на «Мэдисон-сквер-гарден». Это гарантированные кассовые сборы.

Без сомнений, любая команда, которая получит Джа Моранта в результате обмена, мгновенно станет сильнее. Не стоит заблуждаться: когда в состав приходит игрок такого уровня, команда преображается в одночасье», – сказал Грин в своем подкасте.