Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса

Новичок «Фенербахче» Крис Силва получил серьезную травму бедра.

«Фенербахче » официально объявил, что форвард Крис Силва получил травму во время командной тренировки во вторник, 13 января.

После медицинских обследований был диагностирован разрыв квадрицепса второй степени. Ожидается, что баскетболист из строя примерно на два месяца.

С момента подписания контракта в начале января 29‑летний игрок провел за клуб всего 2 матча в Евролиге, в среднем набирая 2,5 очка за 8 минут на паркете.