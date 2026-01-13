  • Спортс
Пистиолис об Обрадовиче: «Ни университет, ни книги не дадут того, что получаешь, наблюдая за работой Желько»

Тренер ЦСКА рассказал, как работа с Желько Обрадовичем повлияла на его карьеру.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис в интервью Basketball Sphere рассказал о значении работы с Желько Обрадовичем на старте своей тренерской карьеры.

«Работа с Желько – вместе с Димитрисом (Итудисом) – в таком великом клубе, как «Панатинаикоса», определенно изменила траекторию моей карьеры. Я узнал столько вещей, которые невозможно постичь где‑либо еще. Ни университет, ни книги не дадут того, что получаешь, наблюдая за работой Желько: знания о баскетболе, трудовую этику и умение работать с людьми.

На разных этапах карьеры я извлекал из работы с Желько разные уроки. Поначалу я концентрировался в основном на баскетбольных аспектах: тактике, философии игры, схемах.

Но по мере развития карьеры и столкновения со сложными ситуациями я понял: самый важный урок – это умение общаться с людьми, управлять коллективом, понимать игроков и руководство и связывать их воедино для достижения командного успеха», – поделился Пистиолис.

Также главный тренер армейцев прокомментировал уход Обрадовича из «Партизана».

«Есть общая закономерность: когда Желько уходит из команды, часто наступает период кризиса, потому что успех становится настолько тесно связан с его стилем работы.

Я считаю, это циклический процесс. Клубы в итоге находят свой путь, а Желько всегда возвращается – в той или иной форме. Многие говорят, что он может завершить карьеру, но я уверен: у него еще много баскетбола внутри, если он решит продолжить.

Сейчас я понимаю кризис в «Партизане». Но это не так просто, как сказать: «Все из‑за ухода Желько». Ситуация сложнее. «Партизан» – большой клуб с историей и ресурсами, и я верю, что он вернется на высший уровень европейского баскетбола», – заявил 47-летний специалист.

Пистиолис начал тренерский путь в 1996 году в молодежной системе «Панатинаикоса». В 2005 году, в возрасте 27 лет, он вошел в тренерский штаб Обрадовича в основном составе клуба. В качестве помощника главного тренера он завоевал: 4 титула Евролиги, 5 Кубков Греции и 6 чемпионств Греции.

