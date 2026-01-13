  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Виллербан» не исключает участия в Евролиге, однако окончательное решение о лицензии пока не принято
«Виллербан» не исключает участия в Евролиге, однако окончательное решение о лицензии пока не принято

«Виллербан» удивил Евролигу, не отказавшись от долгосрочной лицензии.

На встрече акционеров Евролиги прояснились планы ряда клубов – и прозвучали неожиданные заявления. Французский «Виллербан», который считался кандидатом на выход из турнира, занял неожиданную позицию. Согласно информации BasketNews, клуб заявил, что не собирается исключать себя из долгосрочных планов Евролиги, хотя пока не дал формального согласия на участие.

У акционеров Евролиги есть время до 15 января, чтобы подтвердить свое участие в турнире на следующие 10 лет. Клубы, не подтвердившие участие к этой дате, могут столкнуться с измененными условиями или требованиями, если решат продолжить участие после дедлайна.

10 из 13 акционеров устно или формально подтвердили готовность подписать новые 10‑летние лицензии на участие в Евролиге.

«Фенербахче» занял нейтральную позицию и запросил дополнительное время для оценки вариантов – в том числе возможной схемы лицензии на 5 + 5 лет.

Мадридский «Реал» пока не принял окончательного решения. Клуб ждет большей ясности по предложению НБА и проекту Лиги Европы под эгидой НБА.

«Партизан» и «Црвена Звезда» подали заявки на получение 10-летней лицензии Евролиги

Источник: BasketNews
logoАСВЕЛ Виллербан
logoЕвролига
logoФенербахче
Лига Европы под эгидой НБА
logoРеал
