Бобби Портис: «Заявление Янниса о том, что он никогда не потребует обмена, успокоило игроков»

Ветеран «Бакс» признался, что слова лидера команды сняли напряжение в раздевалке.

Форвард «Милуоки» Бобби Портис рассказал, как заявление Янниса Адетокумбо о том, что он никогда не потребует обмена, повлияло на атмосферу в команде.

«Если бы это был мой первый или второй год в команде с Яннисом, я мог бы быть в замешательстве и не до конца понимать, что происходит. Но это мой шестой год, когда я играю с ним, мой шестой год в «Бакс», так что я понимаю ситуацию.

Наша команда сейчас не выступает так хорошо, как должна, и с приближением дедлайна по обменам эта тема, естественно, становится горячей. А почему бы и нет? Когда смотришь на уровень игрока, которым является Яннис, и на то, что он уже сделал для этой франшизы, конечно, будут появляться спекуляции.

Я вижу полную картину. Но для парней в нашей раздевалке его прямое заявление о том, что он никогда не попросит обмена, – это кое-что проясняет. Это успокаивает. Потому что когда ты проигрываешь игру в Милуоки, ты это чувствуешь. Проиграешь несколько подряд – и чувствуешь особенно сильно. Ожидание здесь всегда – чемпионство. Речь никогда не идет просто о выходе в плей-офф. Так что каждое поражение давит на нас по-настоящему», – признался Портис.

Опубликовал: opimakh.ilya
