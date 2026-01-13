Кайл Лаури об овации от болельщиков «Торонто»: «Один из величайших моментов в моей карьере»

Кайл Лаури был тронут приемом болельщиков «Рэпторс».

Разыгрывающий «Филадельфии» Кайл Лаури , который большую часть карьеры провел в «Торонто », возможно, в последний раз сыграл на домашней арене «Рэпторс» – и был встречен болельщиками стоячей овацией. После игры 39-летний баскетболист поделился своими эмоциями.

«У меня отличные партнеры и великолепный тренер, который понимает момент – с ним мы выиграли чемпионат. Это была командная победа, а я получил возможность пережить, наверное, один из величайших моментов в своей карьере.

Рядом на скамейке сидел Трендон Уотфорд, он все повторял: «Кайл, выходи, выходи, получи то, чего ждешь».

Здорово иметь таких партнеров и просто слушать болельщиков. Именно поэтому я всегда говорю: для меня это величайшие фанаты в мире. Они поддерживали меня на протяжении всей карьеры, и многое из того, чего я добился, я совершил перед этими болельщиками. Вот почему это место для меня такое особенное», – признался Лаури.