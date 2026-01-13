  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Элайджа Брайант – MVP, Педро Мартинес – лучший тренер. Евролига провела традиционный опрос генеральных менеджеров
Элайджа Брайант – MVP, Педро Мартинес – лучший тренер. Евролига провела традиционный опрос генеральных менеджеров

Евролига представила результаты опроса генеральных менеджеров в середине сезона. Защитник «Хапоэля Тель-Авив» Элайджа Брайант получил наибольшее количество голосов (30%) в опросе за главного претендента на награду MVP сезона-2025/26. За Александара Везенкова («Олимпиакос») проголосовали 20% руководителей, за Кендрика Нанна («Панатинаикос») – 15%.

Остальные результаты опроса генеральных менеджеров Евролиги:

Лучший главный тренер: Педро Мартинес (45%)

Прорыв сезона: Маккинли Райт (20%), Сильвен Франсиско (15%), Джордан Нвора (10%)

Лучший распасовщик: Факундо Кампаццо (25%), Костас Слукас (25%)

Лучший игрок в клатче: Кендрик Нанн (40%), Майк Джеймс (25%)

Лучший снайпер: Андреас Обст (50%)

Самый зрелищный игрок: Кендрик Нанн (25%), Надир Ифи (15%), Сильвен Франсиско (15%)

Лучший защищающийся: Альфа Диалло (30%), Эди Тавареш (15%)

Восходящая звезда: Серхио Де Ларреа (35%), Салиу Ньянг (15%)

Команда-сюрприз сезона: «Валенсия» (75%)

Участники «Финала четырех»: «Панатинаикос», (95%), «Фенербахче» (85%), «Хапоэль Тель-Авив» (60%), «Барселона» (50%), «Олимпиакос» (50%)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
